കുവൈത്തിൽ പ്രവാസികളുടെ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്ക്

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ കുവൈത്തിൽ വിദേശികളുടെ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്കു മാത്രമാക്കി. നിലവിൽ 3 വർഷമായിരുന്നു കാലാവധി. ഇത് ഉൾപ്പെടെ പുതിയ നിയമം ഇന്നലെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഇതേസമയം വീട്ടു ഡ്രൈവർമാരുടെ ലൈസൻസ് 3 വർഷമായി തുടരും.

Read also : പറന്നുയരാൻ തയാറെടുത്ത് ഖത്തർ-ബഹ്‌റൈൻ സർവീസ്



3 വർഷ കാലാവധിയുള്ള ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് പുതുക്കിയ ശേഷം പ്രഫഷൻ മാറ്റുന്ന പ്രവണത വർധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിയമം കടുപ്പിച്ചത്. നേരത്തെ 10 വർഷത്തേക്കാണ് ലൈസൻസ് നൽകിയിരുന്നത്. പിന്നീടത് ഇഖാമയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി 3 വർഷമാക്കി കുറയ്ക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതലാണ് കാലാവധി ഒരു വർഷമാക്കിയത്.

ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് 15 ബ്ലാക്ക് പോയിന്റ് ലഭിച്ചാൽ 3 മാസത്തേക്കു ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസ് പിൻവലിക്കും. രണ്ടാം തവണ 12 പോയിന്റ് കവിഞ്ഞാൽ 6 മാസത്തേക്കും മൂന്നാം തവണ 10 പോയിന്റ് കവിഞ്ഞാൽ 9 മാസത്തേക്കും നാലാം തവണ 8 പോയിന്റ് കവിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തേക്കും ലൈസൻസ് താൽക്കാലികമായി പിൻവലിക്കും.

അഞ്ചാമത് തവണയും നിയമലംഘനം ആവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ലൈസൻസ് പിൻവലിക്കും. ഗതാഗത നിയമലംഘനം വർധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിയമം കർശനമാക്കിയത്.

English Summary : Kuwait limits renewal of expats' driving licenses to one year