ലോക ചാംപ്യന്മാർ കൂട്ടത്തോടെ; ദോഹ ഡയമണ്ട് ലീഗ് 5ന്

ദോഹ∙ ഒളിംപിക്, ലോക ചാംപ്യന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ദോഹ ഡയമണ്ട് ലീഗ് 5ന്. മത്സരങ്ങൾക്ക് സുഹെയിം ബിൻ ഹമദ് സ്റ്റേഡിയം (ഖത്തർ സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബ്) വേദിയാകും.

ഇത്തവണ ഇന്ത്യയുടെ ഒളിംപിക് ജാവലിൻ ചാംപ്യൻ നീരജ് ചോപ്രയും. ഡയമണ്ട് ലീഗിന്റെ ഇത്തവണത്തെ സീസൺ മത്സരങ്ങൾക്ക് പതിവു പോലെ ദോഹയിലാണ് തുടക്കം.

ഖത്തറിന്റെ ഒളിംപിക്, ലോക ഹൈജംപ് ചാംപ്യനായ മുതാസ് ഇസ ബർഷിം ഉൾപ്പെടെ 15 ഒളിംപിക്, ലോക ചാംപ്യന്മാരാണ് മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. ദോഹ ഡയമണ്ട് ലീഗിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഖത്തർ അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് അൽ ഫദ്‌ല വ്യക്തമാക്കി.

ദോഹയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഡയമണ്ട് ലീഗ് സീസൺ മത്സരങ്ങൾ ഇത്തവണ 14 ഇടങ്ങളിലായാണ് നടക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 16, 17 തീയതികളിൽ യൂജിനിലാണ് ഫൈനൽ നടക്കുന്നത്.

മിന്നിത്തിളങ്ങാൻ നീരജ് ചോപ്രയും



ഇന്ത്യയുടെ ഒളിംപിക് ജാവലിൻ ചാംപ്യനും ലോക വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവുമായ നീരജ് ചോപ്രയും ദോഹ ഡയമണ്ട് ലീഗിൽ പങ്കെടുക്കും.



ലോക ചാംപ്യൻ ആൻഡേഴ്‌സൺ പീറ്റേഴ്‌സ്, ഒളിംപിക് വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവ് ജാക്കുബ് വാദ്‌ലെച്ച് എന്നിവരുമായാണ് നീരജ് ചോപ്രയുടെ പോരാട്ടം.

2018 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ അത്‌ലറ്റ്, അണ്ടർ 20 യിൽ ലോക റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ട്രാക്ക്- ഫീൽഡ് അത്‌ലിറ്റ്, ടോക്കിയോയിൽ നടന്ന ഒളിംപിക്‌സിൽ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡിൽ സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ അത്‌ലീറ്റ്, 2018 ലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ സ്വർണ മെഡൽ ജേതാവ്, 2022 ഡയമണ്ട് ലീഗ് ചാംപ്യൻ എന്നിങ്ങനെ നേട്ടങ്ങൾ നിരവധിയാണ് നീരജ് ചോപ്രയുടെ കായിക ജീവിതത്തിൽ. ദോഹ ഡയമണ്ട് ലീഗിൽ നീരജ് ചരിത്രമെഴുതുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇന്ത്യ.

English Summary: Neeraj Chopra to start season at Doha Diamond League on May 5