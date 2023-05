ദോഹ∙ ഖത്തർ-ബഹ്‌റൈൻ വിമാന സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ അതിവേഗ പാതയിൽ. ഈ മാസം പതിനഞ്ചോടെ സർവീസ് തുടങ്ങുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 12നാണ് റിയാദിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ഭിന്നതകൾ പരിഹരിച്ച് നയതന്ത്ര ബന്ധം പുന:സ്ഥാപിക്കാൻ ഖത്തറും ബഹ്‌റൈനും ധാരണയായത്.

ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള നീക്കവും. വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം, സമയക്രമം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ചർച്ചകളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നതെന്ന് പ്രാദേശിക പത്രമായ അൽ ഷർഖ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ബഹ്‌റൈൻ-ഖത്തർ വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നത് ദോഹയിലെ പ്രവാസി മലയാളികൾക്കും ഗുണകരമാകും.

2017 ജൂൺ 5ന് ബഹ്‌റൈൻ, സൗദി, യുഎഇ, ഈജിപ്ത് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ഖത്തറിന് മേൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഉപരോധം 2021 ജനുവരി 5ന് സൗദിയിലെ റിയാദിൽ ഒപ്പുവച്ച അൽ ഉല കരാറിനെ തുടർന്ന് പിൻവലിച്ചെങ്കിലും ബഹ്‌റൈനുമായുള്ള ഭിന്നതകൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.ഈ വർഷം തുടക്കം മുതലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമ്മർദങ്ങളിൽ അയവു വന്നത്.

ജനുവരിയിൽ അബുദബിയിൽ ഖത്തർ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽതാനിയും ബഹ്‌റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഇസ അൽ ഖലീഫയും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതും ഭിന്നതകളുടെ കാഠിന്യം കുറച്ചു.

കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ ബഹ്‌റൈൻ കിരീടാവകാശി പ്രിൻസ് സൽമാൻ അൽ ഖലീഫയും ഖത്തർ അമീറും തമ്മിൽ ടെലിഫോണിലും ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ തമ്മിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയും ബന്ധം ഊഷ്മളമാക്കാൻ സഹായകമായി.

സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, ഈജിപ്ത് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ഖത്തർ പുന:സ്ഥാപിക്കുകയും നയതന്ത്ര ബന്ധവും വിമാന സർവീസുകളും സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

വർഷങ്ങളായി അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എംബസികൾ വീണ്ടും തുറക്കാൻ ഖത്തറും യുഎഇയും തീരുമാനിച്ചതായി ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വക്താവ് ഡോ.മജീദ് അൽ അൻസാരി കഴിഞ്ഞ മാസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary : Qatar and Bahrain set to resume flights soon