ഗുണനിലവാരം കടുപ്പിക്കും; കുപ്പിവെള്ളത്തിന്റെയും

ദോഹ∙ കുപ്പിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ സുരക്ഷയും സുസ്ഥിരതയും ചർച്ച ചെയ്ത് വിദഗ്ധർ. കുപ്പിവെള്ളത്തിന്റെ സേഫ്റ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ദോഹയിൽ ആരംഭിച്ച 2 ദിവസത്തെ സെമിനാർ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സമാപിച്ചത്.

പരിസ്ഥിതി-കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഡോ.ഫലേഹ് ബിൻ നാസർ ബിൻ അഹമ്മദ് ബിൻ അലി അൽതാനിയാണ് സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജിസിസി) രാജ്യങ്ങളിൽ കുപ്പിവെള്ളത്തിന്റെ ഉപയോഗം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സെമിനാറിന് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട്.

കുപ്പിവെള്ള വ്യവസായവും വർധിച്ചു വരുന്ന ഉപയോഗവും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നിയമ നിർമാണത്തിന്റെ ആവശ്യകത, ഗുണനിലവാരവും ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കാൻ കുപ്പിവെള്ള വിപണിയുടെ നിയമ ഗ്യാരണ്ടി, കുപ്പിവെള്ളത്തിന്റെ സുരക്ഷയും സമൂഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യവും ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നിയമങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും പ്രാധാന്യം തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയായി.

പരിസ്ഥിതി-കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിലെ കുപ്പിവെള്ള ഉപയോഗം എന്ന തലക്കെട്ടിൽ വാട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി അസോസിയേഷനും ജിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടേറിയേറ്റും ചേർന്നാണ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത്.

ജലസ്രോതസുകളുടെ അഭാവം, മഴ ലഭ്യത കുറവ് തുടങ്ങി എല്ലാ ജിസിസി രാജ്യങ്ങളും നേരിടുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് സെമിനാറിൽ ചർച്ചയായത്. കുപ്പിവെള്ളവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായുള്ള ഉയർന്ന രാജ്യാന്തര മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള പൈപ്പ് വെള്ളം കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ തന്നെ ലഭ്യമാണ്.

പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കുറയ്ക്കാൻ ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പോലുള്ള സാമഗ്രികൾ കൊണ്ടു നിർമിച്ച പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യതയും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary : Seminar discussing safety of bottled water in the GCC concluded in Doha