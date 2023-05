ഇന്ത്യൻ ഉൽപന്നങ്ങളുമായി ഭാരത് മാർട്ട് ഈ വർഷം

ദുബായ്∙ സമഗ്ര സാമ്പത്തിക സഹകരണ ഉടമ്പടി (സെപ) നടപ്പിലാക്കിയതിനു ശേഷം ഇന്ത്യയും യുഎഇയും തമ്മിലുള്ള എണ്ണയിതര വ്യാപാരത്തിൽ 10 ശതമാനത്തിന്റെ വളർച്ച. ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 4900 കോടി ഡോളറിന്റെ ( 4 ലക്ഷം കോടി രൂപ) വ്യാപാരമാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

പുതിയ വർഷവും ഇതേ രീതിയിൽ വളർച്ചയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കയറ്റിറക്കുമതി രംഗത്ത് കുതിച്ചുച്ചാട്ടമുണ്ടായി. ഒരു വർഷത്തെ വ്യാപാര ഇടപാടു സംബന്ധിച്ചു പൂർണമായ റിപ്പോർട്ട് ഇനിയും പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളു.

ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല, മേഖലയ്ക്ക് ആകെ സമഗ്ര സാമ്പത്തിക സഹകരണ ഉടമ്പടി പ്രയോജനം ചെയ്തെന്നു യുഎഇ മന്ത്രി ഡോ. താനി ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ സിയോദി പറഞ്ഞു.

സെപാ കരാറിന്റെ വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി യുഎഇയുടെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ വിഭാഗമായ എമിറേറ്റ്സ് ന്യൂസ് ഏജൻസിയും (വാം) ദൂരദർശനും ചേർന്നൊരുക്കിയ ഇന്ത്യ – യുഎഇ കരാർ, പുതിയ അതിരുകൾ, പുത്തൻ നാഴികക്കല്ലുകൾ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയിലാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. രാജ്യാന്തര സഹകരണത്തിൽ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്കു മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ് സെപ ഉടമ്പടിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ രംഗത്ത് കരാർ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കി. ഇന്ത്യൻ ഉൽപന്നങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും യുഎഇയിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും വിറ്റഴിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഭാരത് മാർട്ട് ഈ വർഷം യാഥാർഥ്യമാകും. ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ ഹബ് എന്ന നിലയിലാണ് ദുബായിൽ ഭാരത് മാർട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം ഭാരത് മാർട്ടിൽ നേരിട്ടു പ്രദർശിപ്പിക്കും. വ്യാപാരികൾക്ക് ഉൽപന്നങ്ങൾ കണ്ട്, ഗുണമേന്മ ഉറപ്പു വരുത്തി വാങ്ങാം.

ലോക രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി ശൃംഖലയിൽ ഇതോടെ യുഎഇ നിർണായക കണ്ണിയാകും. രാജ്യാന്തര വ്യാപാരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ പങ്കാളിയാണ് യുഎഇ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യവും. ഇന്ധന ഇറക്കുമതി ഉൾപ്പെടെ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇടയിലെ വ്യാപാരം കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 8500 കോടി ഡോളറായിരുന്നു (6.7 ലക്ഷം കോടി രൂപ). മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 20 ശതമാനത്തിന്റെ വളർച്ച.

ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ വ്യാപാരം 10000 കോടി ഡോളറിലേക്ക് (8.2 ലക്ഷം കോടി രൂപ) ഉയർത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നു യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി സഞ്ജയ് സുധീർ പറഞ്ഞു.

ആരോഗ്യം, വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ, വിനോദ സഞ്ചാരം, സ്വർണാഭരണ കയറ്റുമതി തുടങ്ങിയ മേഖലയിൽ വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വളർച്ച ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2022 മേയ് 1ന് ആണ് സമഗ്ര സാമ്പത്തിക സഹകരണ ഉടമ്പടി നിലവിൽ വന്നത്. ഇതേ വർഷം ഫെബ്രുവരി 18ന് ആണ് ഇന്ത്യയുമായി യുഎഇ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചത്.

