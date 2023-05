മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കാനിരുന്ന നിക്ഷേപക സംഗമം 8ന് അബുദാബിയിൽ ആരംഭിക്കും; 170 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ എത്തും

അബുദാബി∙ പന്ത്രണ്ടാമത് വാർഷിക നിക്ഷേപക സംഗമം (എഐഎം ഗ്ലോബൽ 2023) 8ന് അബുദാബി നാഷനൽ എക്സിബിഷൻ സെന്ററിൽ ആരംഭിക്കും. സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭാവി നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഗമത്തിൽ പുതിയ വെല്ലുവിളികളും അവസരങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യും. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പിടിയിൽനിന്ന് ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളും ആരായും.

സുസ്ഥിര, ഹരിത നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങളും ആവിഷ്കരിക്കും. നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം സുഗമമാക്കുക, വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനു സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക, സാമ്പത്തിക വളർച്ച വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് മികച്ച നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നീ കാര്യങ്ങളും സജീവ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളാണ്.

സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾക്കു പുറമേ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ, ബിസിനസ്സുകാർ, പ്രാദേശിക – രാജ്യാന്തര നിക്ഷേപകർ, ആഗോള കമ്പനികൾ, പ്രോജക്ട് ഉടമകൾ, സ്മാർട്ട് സിറ്റി, ടെക്നോളജി സേവന ദാതാക്കൾ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പേർ അണിനിരക്കും. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർ തുടങ്ങി പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവർ പങ്കാളികളാകും.

നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം, ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ, ഭാവി നഗരങ്ങൾ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന കർമരേഖക്കു രൂപം നൽകും. ടൂറിസം, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, കൃഷി, ഊർജം, സാങ്കേതികവിദ്യ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, നിർമാണം, ഗതാഗതം, ലോജിസ്റ്റിക്‌സ്, ധനകാര്യം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ മേഖലകൾക്കാണ് ഊന്നൽ.

170 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 12,000 പേർ സംഗമത്തിന് എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. 100ലേറെ സെഷനുകളിലായി 600ലധികം വിദഗ്ധർ പ്രസംഗിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും സമ്മേളനത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു.

വ്യവസായ, നൂതന സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും അബുദാബി സാമ്പത്തിക വികസന വകുപ്പിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ അബുദാബി കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് ബിൻ ‍മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന്റെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിലാണ് സമ്മേളനം‌.

English Summary : 12th Annual Investment Meeting to take place in Abu Dhabi on May 8th