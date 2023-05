ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോഗോ നിർമിച്ച് റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി ഏരീസ് മറൈൻ

ദുബായ് ∙ ഏരീസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ 25 വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ സ്ഥാപനത്തിന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പിൻ മൊസൈക്ക് സൃഷ്ടിച്ചതിലൂടെ ലോക റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കാനായി. ഏരീസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക ലോഗോ ആണ് 2440 mm x 1830 mm (8 x 6 അടി) അളവിൽ സൃഷ്ടിച്ചത്.

ചുവപ്പ്, നീല, വെള്ള എന്നീ 3 നിറങ്ങളിലുള്ള 75015 പുഷ് പിന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ലോഗോ നിർമ്മിച്ചത്. 15 പേരടങ്ങുന്ന സംഘം തുടർച്ചയായി 12 മണിക്കൂർ അക്ഷീണം പരിശ്രമിച്ചതിലൂടെയാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ ആയത്.

അറേബ്യൻ വേൾഡ് റെക്കോർഡിന്റെയും, ടൈം വേൾഡ് റെക്കോർഡിന്റെയും പ്രതിനിധികൾ ഈ ശ്രമത്തെ ലോക റെക്കോർഡായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അഭിമാനകരമായ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച ഏരീസ് മറൈന് ഔദ്യോഗിക റെക്കോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും മെഡലുകളും പ്രതിനിധികൾ കൈമാറി .സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലോഗോ വളരെ കൃത്യതയോടെ പുഷ്പിൻ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമായി.

"ലോകറെക്കോർഡ് നേടിയതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും തുടർച്ചയായ വിജയത്തിന്റെ യഥാർഥ പ്രതീകവുമാണെന്നും, ഈ നേട്ടം ഞങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും അർപ്പണബോധത്തിന്റെയും തെളിവാണ് എന്നും ഏരീസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപക ചെയർമാനും സിഇഒയുമായ സോഹൻ റോയ് പറഞ്ഞു.മറ്റ് അഭിമാനകരമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും ഇതൊരു പ്രചോദനമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Aries Marine wins the record for creating the world's largest logo