ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ ഒറ്റ വീസയിൽ സന്ദർശിക്കാം; ഏകീകൃത ടൂറിസ്റ്റ് വീസ വരുന്നു

റിയാദ് ∙ എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ഒറ്റ വീസയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന ഏകീകൃത ടൂറിസ്റ്റ് വീസ ഉടൻ വരുന്നു. ഇതിനെ കുറിച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ചർച്ചകൾ നടത്തിവരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ഏകീകൃത ഗൾഫ് ടൂറിസ്റ്റ് വീസ അനുവദിക്കാൻ ആലോചനയുള്ളതായി ദുബായിൽ നടക്കുന്ന അറേബ്യൻ ട്രാവൽ മാർക്കറ്റിൽ പങ്കെടുത്ത ഗൾഫ് ടൂറിസം മന്ത്രാലയ അതോറിറ്റി അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷാവസാനം ഖത്തറിൽ നടന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സഹകരണത്തിന്റെ വിജയകരമായ പരീക്ഷണമായിരുന്നു. വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന സമാനമായ യാത്രാ നയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ഇത് കാരണമായി.

English Summary : GCC set to introduce a Schengen-style, unified visa for tourists and businessmen