പൊന്നുംവില കൊടുത്താൽ സ്വന്തമാക്കാം; ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ ഉപയോഗിച്ച പന്ത് ലേലത്തിന്

ദോഹ∙ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഖത്തർ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ഔദ്യോഗിക പന്ത് ആയ 'അൽ ഹിൽമ്' ലേലത്തിന്. പൊന്നുംവില കൊടുത്താൽ പന്ത് സ്വന്തമാക്കാം. അൽ ഹിൽമ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഡിഡാസിന്റെ പന്തിന് ഏകദേശം 10 ലക്ഷം റിയാൽ ആണ് വിലമതിക്കുന്നത്. 2.24 കോടി രൂപ വരുമിത്. ജൂൺ 6, 7 തീയതികളിലായി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടക്കുന്ന ലേലത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് ഗ്രഹാം ബഡ് ഓക്ഷൻസ് ആണ്. ഓൺലൈൻ ആയും നോർത്താംപ്ടൺ ലേല ഹൗസിലുമായാണ് ലേലം.

ഫുട്‌ബോൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗോള തലത്തിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി ആരാധകർ ഇതിനകം താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അഡിഡാസ് നടത്തിയ 'മാച്ച് ബോൾ സ്വന്തമാക്കാം' എന്ന മത്സരത്തിലൂടെ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ പന്ത് സ്വന്തമാക്കിയ വിദേശ ആരാധകനാണ് നോർത്താംപ്ടൺ ലേല ഹൗസ് മുഖേന പന്ത് ലേലത്തിൽ വിൽക്കുന്നത്.

2022 ഡിസംബർ 18ന് ലുസെയ്ൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഫ്രാൻസും അർജന്റീനയും തമ്മിൽ നടന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് ഉപയോഗിച്ച അൽ ഹിൽമ് പന്ത് ഇതിനകം ലോകശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അർജന്റീനയ്ക്ക് ലോകകപ്പ് കിരീടം സമ്മാനിച്ച മത്സരമായിരുന്നു അത്.

നിർമാണത്തിന് അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ

'സ്വപ്‌നം' എന്നാണ് അൽ ഹിൽമ് എന്ന അറബിക് പദത്തിന്റെ അർഥം. പ്രത്യേകതകൾ ഏറെയുള്ള പന്താണിത്. അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് അൽ ഹിൽമ് പന്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

അഡിഡാസിന്റെ കണക്ടഡ് ബോൾ എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് പന്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പിൽ വേഗത്തിലും കൃത്യതയുമുള്ള തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ റഫറിമാരെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ്. ബോളിലെ ഐഎംയു സെൻസറുകൾ ആണ് ഡാറ്റകൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്. സെമി-ഓട്ടമേറ്റഡ് ഓഫ്‌സൈഡ് സംവിധാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് പന്തിലെ ആർട്ടിഫിഷൽ ഇന്റലിജൻസ്.

വെള്ളം അടിസ്ഥാനമാക്കി മഷികളും പശയും ഉപയോഗിച്ചുള്ള അൽ ഹിൽമ് പന്ത് ആദ്യമായാണ് ലോകകപ്പിന്റെ സെമി ഫൈനൽ, ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചത്.

ദോഹ നഗരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള തിളക്കമാർന്ന മരുഭൂമി, ഫിഫ ലോകകപ്പ് ട്രോഫി, ഖത്തർ ദേശീയ പതാകയുടെ പാറ്റേൺ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഡിസൈൻ. സങ്കീർണമായ ത്രികോണ പാറ്റേണിൽ സ്വർണം പൂശിയതാണ് അൽ ഹിൽമ്.

