ആരവമുയർന്നു; ലോക ജൂഡോ ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്

ദോഹ∙ ലോക ജൂഡോ ചാംപ്യൻഷിപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർണം. 7 മുതൽ 14 വരെ നടക്കുന്ന ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ 99 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 679 പുരുഷ-വനിതാ താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും.

അലി ബിൻ ഹമദ് അൽ അത്തിയ അറീനയിലാണ് ജൂഡോ ചാംപ്യൻഷിപ്. 6ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00നാണ് ടീമുകളുടെ ഔദ്യോഗിക ഡ്രോ നടക്കുന്നത്. ഇന്റർനാഷനൽ ജൂഡോ ഫെഡറേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഖത്തർ ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റിയാണ് ആതിഥേയർ. 10 ലക്ഷം യൂറോ ആണ് സമ്മാനത്തുക.

ചാംപ്യൻഷിപ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗോള തലത്തിൽ നിന്നായി ഇരുന്നൂറോളം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമെത്തുമെന്ന് മീഡിയ-ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷെയ്ഖ് ഹമദ് ബിൻ അബ്ദുല്ലസീസ് അൽതാനി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വിശദമാക്കി.

അത്യാധുനിക കായിക സൗകര്യങ്ങളുമായി സുരക്ഷിതമായ വേദിയാണ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഐജെഎഫ് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം, കോണ്ടിനെന്റൽ ചാംപ്യന്മാർ, ലോക മുൻനിര താരങ്ങൾ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയാണ് ദോഹയിൽ എത്തുന്നത്.

ഒരു മത്സരത്തിന് 30 റിയാൽ വീതമാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. അതേസമയം വിദ്യാർഥികൾക്കും അംഗവൈകല്യമുള്ളവർക്കും പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്.

