വിമാനത്താവള വ്യവസായം പൂർണ ശക്തിയിലേയ്ക്ക്; ദുബായ് എയർപോർട്ട് ഷോ ആരംഭിച്ചു

ദുബായ് ∙ എയർപോർട്ട് ഷോയുടെ 22-ാമത് എഡിഷന് ദുബായിൽ ആരംഭം. ദുബായ് എയർപോർട്സ് ചെയർമാനും എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻസ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും ചീഫ് എക്സിക്യുട്ടീവുമായ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ സയീദ് അൽ മക്തൂം ഇന്ന് രാവിലെ ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

സമ്പൂർണവും സുസ്ഥിരവുമായ വീണ്ടെടുക്കൽ, യാത്രക്കാരുടെ ഡിമാൻഡിലെ വളർച്ച, ഭാവി മൊബിലിറ്റി, സുസ്ഥിര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, നവീകരണം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എയർപോർട്ട് ഷോ ഇന്നു മുതൽ 11 വരെയാണ് നടക്കുക. 20 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 150 പ്രദർശനക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്നു. മധ്യപൂർവദേശത്തെ വിമാനത്താവള സുരക്ഷ, എടിസി ഫോറം, ഗ്ലോബൽ എയർപോർട് ലീഡേഴ്സ് സമ്മേളനം, മധ്യപൂർവ ദേശത്തെ വ്യാമയാന രംഗത്തെ വനിതകളുടെ വാർഷിക സമ്മേളനം എന്നിവയും ഇതോടുബന്ധിച്ച് അരങ്ങേറും.

വിമാനത്താവള വ്യവസായം അതിന്റെ പൂർണ ശക്തിയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ലോകത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും നഷ്ടപ്പെട്ട വളർച്ചയുടെ ആക്കം കൂട്ടുകയും ചെയ്തതായി ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ സയീദ് അൽ മക്തൂം പറഞ്ഞു. പുതിയ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ നിർമാണവും നിലവിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളുടെ വിപുലീകരണവും നവീകരണവും നടന്നുവരുന്നു. വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങളും യാത്രക്കാരുടെ പ്രതീക്ഷകളും നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേഗം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

പരിപാടിയിലെ പവലിയനുകൾ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് സന്ദർശിച്ചു. വ്യോമയാന മേഖലയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രദർശനക്കാർ തങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യകളെക്കുറിച്ചും ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിച്ചു.

