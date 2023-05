ഉംറ സീസൺ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ജിദ്ദ വിമാനത്താവളം

ജിദ്ദ ∙ ഈ വർഷത്തെ ഉംറ സീസണിന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതി വിജയകരമാണെന്നും സീസണിന്റെ തുടക്കം മുതൽ വർധിച്ച തിരക്കുണ്ടായിട്ടും വിമാനത്താവളം സുഗമമായ ചലനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതായും ജിദ്ദ എയർപോർട്ട് കമ്പനി അറിയിച്ചു.

റമസാനിലും അവധിക്കാലത്തുമായി വിമാനത്താവളം 4.4 ദശലക്ഷത്തിലധികം യാത്രക്കാർക്ക് സേവനം നൽകി. റമസാനിൽ വിമാനത്താവള ടെർമിനലുകളിലൂടെ ഉംറ നിർവഹിക്കാൻ എത്തുന്ന വലിയ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു.

ടെർമിനലുകൾ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള മികച്ച സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് സജ്ജീകരിക്കുകയും അത്‌ ലക്ഷകണക്കിന് തീർഥാടകർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

English Summary : Jeddah Airport said the operational plan for the peak Umrah season of this year was successful