അബുദാബി നിക്ഷേപക സംഗമം: രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളവും, ആദരവ്

അബുദാബി∙ വാർഷിക നിക്ഷേപക സംഗമത്തിൽ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളത്തിന് പ്രത്യേക സ്ഥാനം. അബുദാബി നാഷനൽ എക്സിബിഷൻ സെന്ററിൽ നടന്നുവരുന്ന വാർഷിക നിക്ഷേപക സംഗമത്തിന്റെ മുഖ്യ സ്പോൺസർമാരിൽ ഒരാളായതാണ് കേരളത്തെ പ്രത്യേകം ആദരിക്കാൻ കാരണമായത്.

സമ്മേളന വേദിയിൽ ഉയർത്തിയ വലിയ സ്ക്രീനിൽ വിവിധ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യൻ പതാകയ്ക്കു താഴെ 'സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒന്നരക്കോടിയിലേറെ രൂപ നൽകി ഗോൾഡൻ സ്പോൺസർഷിപ്പാണ് കേരളം എടുത്തത്. പങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പതാകയ്ക്കു താഴെ കേരളത്തിന്റെ പേര് ഇടംപിടിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary : Kerala specially honored for being one of the main sponsors of the Annual Investment Meeting in Abu Dhabi