ദുബായ് ∙ അവീറിലെ അൽ ഖബാഇൽ സെന്റർ തീപിടിത്തത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തന ദൗത്യത്തിനിടെ രക്തസാക്ഷിയായ ക്യാപ്റ്റൻ ഉമർ ഖലീഫ സാലിം ബ്ൻ അൽ കിത്ബി എമിറേറ്റിന്റെ സങ്കട സ്മരണയായി.

രാജ്യത്തിനു നഷ്ടമായത് വൈദഗ്ധ്യവും ആത്മാർഥതയും സമന്വയിച്ച അനിതരസാധാരണ വ്യക്തിത്വത്തെയാണെന്ന് ദുബായ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഡിപാർട്ട്മെമെന്റ് അഗ്നിശമന, രക്ഷാദൗത്യവകുപ്പ് തലവൻ ബ്രി. അലി ഹസൻ അൽ മുതവ പറഞ്ഞു.

സഹപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം തീ അണയ്ക്കുന്ന ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ ഉമർ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. എല്ലാം കെട്ടടങ്ങിയ സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്നും പുറപ്പെടാനിരിക്കെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി മരണം വരിക്കുന്നത്. കത്തിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ‌മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നും കോൺക്രീറ്റ് കഷണം തലയിൽ പതിച്ചതായിരുന്നു മരണം.

ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനിടെ 800 അഗ്നിശമന ദൗത്യങ്ങളിൽ ധീരതയോടെ ഉമർ പങ്കാളിയായി. ഏഴു സഹോദരിമാരും ഒരു സഹോദരനുമുള്ള ഉമർ മാതാപിതാക്കൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായിരുന്നു. 2017ലാണ് ഇദ്ദേഹം സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിയമനം നേടുന്നത്. ആറു വർഷത്തനിടെ ആത്മാർഥതയുടെ അടയാളമായാണു ഉമർ കർമനിരതനായതെന്ന് റാഷിദിയ്യ സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലവൻ മേജർ മർവാൻ അൽ കമാലി അനുസ്മരിച്ചു.

ഷെയ്ഖ് മക്തൂം ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം, ദുബായ് പൊലീസ്, പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി ഉപമേധാവി ജനറൽ ദാഹി ഖൽഫാൻ തുടങ്ങിയവർ ഉമർ അൽ കിത് ബിയുടെ വസതിയിലെത്തി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

English Summary : Tribute to firefighter who died while fighting massive fire in Al Awir