വീണ്ടും കാൽപന്താവേശം ; അമീർ കപ്പ് ഫൈനൽ വെള്ളിയാഴ്ച

ദോഹ∙ 51-ാമത് അമീർ കപ്പ് ഫുട്‌ബോൾ ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് ഒരുങ്ങി രാജ്യം. അഹമ്മദ് ബിൻ അലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വീണ്ടും കാൽപന്തുകളിയുടെ ആരവം ഉയരും. പോരാട്ടം അൽ സദ്ദും അൽ അറബിയും തമ്മിൽ.

ആവേശകരമായ ക്യുഎൻബി സ്റ്റാർസ് ലീഗ് മത്സരത്തിന് ശേഷമാണ് 18 തവണ അമീർ കപ്പ് ജേതാക്കളായ അൽ സദ്ദും 8 തവണ ജേതാക്കളായ അൽ അറബിയും വെള്ളിയാഴ്ച അമീർ കപ്പ് സ്വന്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. 2020ലും അൽ സദ്ദും അൽ അറബിയും തമ്മിലായിരുന്നു അമീർ കപ്പിനായി പോരാടിയത്. അന്ന് ഒന്നിനെതിനെ 2 ഗോളുകൾക്ക് അൽ അറബിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് അൽ സദ്ദ് ചാംപ്യന്മാരായത്.

∙ഗാലറി 'ഹൗസ്ഫുൾ'

ഫിഫ ലോകകപ്പ് വേദികളിലൊന്നായിരുന്ന അൽ റയാനിലെ അഹമ്മദ് ബിൻ അലി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഫൈനൽ നടക്കുന്നത്. 45,000 ഇരിപ്പിട ശേഷിയുള്ള സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന്റെ ടിക്കറ്റുകൾ പൂർണമായും വിറ്റഴിച്ചതായി ഖത്തർ ഫുട്‌ബോൾ അസോസിയേഷൻ (ക്യുഎഫ്എ) കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് മേധാവി അലി അൽ സലാത്ത് പറഞ്ഞു. സ്വദേശികളെയും പ്രവാസികളെയും ഒരുപോലെ ആവേശത്തിലാക്കുന്ന ഫുട്‌ബോൾ മത്സരമാണ് അമീർ കപ്പ്. രാജ്യം മുഴുവൻ ആഘോഷത്തോടെ കൊണ്ടാടുന്ന മത്സരം. ടിക്കറ്റ് നമ്പറുകളുടെ നറുക്കെടുപ്പിൽ നിന്ന് ഭാഗ്യശാലികളായ കാണികൾക്ക് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളും ലഭിക്കും.

∙നേരത്തേ എത്താം, മെട്രോ റെഡി



വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 7.നാണ് മത്സരം തുടങ്ങുന്നത്. മത്സരത്തിന് 3 മണിക്കൂർ മുൻപേ കാണികൾ എത്തിയാൽ പ്രവേശന തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാം. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ ഓർമപ്പെടുത്തി.



കാണികൾക്ക് എത്താൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാ റോഡുകളിലും സുരക്ഷിതമായ ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. മത്സരം കാണാൻ കാണികൾക്ക് സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ എത്താം. സ്റ്റേഡിയത്തോട് ചേർന്ന് വിശാലമായ വാഹന പാർക്കിങ് സൗകര്യമുണ്ട്. കർവ ബസ്, ദോഹ മെട്രോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതു ഗതാഗതവും ഉപയോഗിക്കാം. മെട്രോ മത്സര ദിനത്തിൽ പുലർച്ചെ 1 വരെ സർവീസ് നടത്തും.

∙ലൈവ് കാണാം, ബരാഹത് മിഷെറീബിൽ



മിഷെറീബ് ഡൗൺടൗൺ ദോഹയിലെ ബരാഹത് മിഷെറീബിൽ അമീർ കപ്പ് മത്സരം ഭീമൻ സ്‌ക്രീനിൽ തൽസമയം കാണാം.



English Summary : 51st Amir Cup final to be staged at Ahmad Bin Ali Stadium on friday