കടലിൽ കൊലയാളി തിമിംഗലങ്ങൾ; നീന്തരുതെന്ന് നിർദേശം

അബുദാബി∙ കൊലയാളി തിമിംഗലങ്ങളുടെ (ഓർക്കസ്) സാന്നിധ്യം യുഎഇ കടലിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് 2 ദിവസത്തേക്ക് കടലിൽ നീന്തരുതെന്ന ജാഗ്രതാ നിർദേശം അബുദാബിയിലും ദുബായിലും പുറപ്പെടുവിച്ചു. ചൊവ്വ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിലാണ് 2 ഓർക്കസുകളെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതേ തുടർന്ന് ബീച്ചുകളിൽ നീന്തൽ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ അബുദാബി സാംസ്കാരിക, വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിലെ പരിസ്ഥിതി ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകൾ സമീപത്തെ ബീച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ അടച്ചിടുമെന്നും അറിയിച്ചു. ഓർക്കസുമായി സുരക്ഷിത അകലം പാലിക്കണമെന്നും ഇവയെ കണ്ടെത്തിയാൽ 800 555 എന്ന നമ്പറിൽ അറിയിക്കണമെന്നും അഭ്യർഥിച്ചു.

English Summary : Abu Dhabi warns public against sea swimming after two killer whales spotted