ഷാർജയിൽ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചത് മലയാളി വിദ്യാർഥിനി

ഷാർജ ∙ ഷാർജ അൽ നഹ് ദയിൽ ബഹുനില റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചത് മലയാളി വിദ്യാർഥിനി. ഇന്നലെ(ബുധൻ) ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു അപകടം. കെട്ടിടത്തിന്റെ 17–ാം നിലയിലാണ് കുട്ടി അമ്മയോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്നത്. അമ്മ അധ്യപികയായ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം താമസ സ്ഥലത്തെത്തിയ കുട്ടി ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് ചാടി മരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം. കുട്ടിയുടെ പിതാവും മറ്റൊരു സഹോദരിയും നാട്ടിലാണ്. ഒരു വർഷം മുൻപാണ് കുട്ടി അമ്മയുടെ അടുത്തെത്തിയത്.

Read Also: ഷാർജയിൽ 12 വയസ്സുകാരി കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നു വീണു മരിച്ചു



സംഭവമറിഞ്ഞയുടൻ അമ്മ സ്ഥലത്തെത്തി. ഇവരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. മലയാളികളുൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ ഇന്ത്യക്കാർ താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടമാണിത്.

English Summary: Keralite student dies after falling from 17th floor of building in sharjah