അപകടം കുറയ്ക്കാൻ പുതിയ സ്മാർട്ട് മീറ്റർ

ഷാർജ∙ സ്‌കൂൾ, പാർപ്പിട കേന്ദ്രങ്ങൾക്കു സമീപം പുതിയ വേഗ പരിധിയുടെ സ്മാർട്ട് മീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചു. ഈ മേഖലയിൽ അപകട സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടിയെന്ന് ഷാർജ റോഡ്‌സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. സ്‌കൂൾ മേഖലകളിൽ മണിക്കൂറിൽ 30–40 കിലോമീറ്ററും താമസ മേഖലകളിൽ മണിക്കൂറിൽ 25–40 കിലോമീറ്ററും ആണ് വേഗപരിധി.

നിശ്ചിത വേഗപരിധിക്കുള്ളിൽ പോകുന്ന വാഹനത്തിന്റെ യഥാർഥ വേഗം പച്ച നിറത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഇമോജിയോടൊപ്പം സ്മാർട്ട് മീറ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. പരിധി മറികടക്കുന്ന ഡ്രൈവറോട് വേഗം കുറയ്ക്കാൻ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ദുഃഖ ഇമോജിയോടൊപ്പം സ്ക്രീനിൽ തെളിയും. നിയമലംഘനത്തിന്റെ വ്യാപ്തി അനുസരിച്ച് 300 ദിർഹം മുതൽ 3,000 ദിർഹം വരെ പിഴ ഈടാക്കും.

English Summary : New smart speed limit signs set up near schools, residential areas in Sharjah