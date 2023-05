ഷാർജ ∙ ഷാര്‍ജയിൽ നിയമം പാലിക്കാതെ ലെയ്ൻ മാറിയാൽ പൊലീസിന്റെ പിടിവീഴും. ‘സ്റ്റിക്ക് ടു യുവർ ലെയ്‌ൻ’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ ഷാർജ പൊലീസ് ജനറൽ കമാൻഡിലെ ട്രാഫിക് ആൻഡ് പട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ട്രാഫിക് ബോധവത്കരണ ക്യാംപയ്ൻ ആരംഭിച്ചു. മാസാവസാനം വരെ നടക്കുന്ന ക്യാംപയ്ൻ റോഡപകടങ്ങളുടെ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും പാത ലംഘനങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അകന്നുനിൽക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഡ്രൈവർമാർക്കിടയിൽ അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

നിർബന്ധിത ലെയ്ൻ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനാൽ 2022 ൽ 1,68,483 ലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി. അമിതവേഗമാണ് ഷാർജയിലെ നിയമലംഘനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. മരണങ്ങൾക്കും ഗുരുതരമായ പരുക്കുകൾക്കും കാരണമാകുന്ന വാഹനാപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് ക്യാംപയ്ൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഷാർജ പൊലീസിലെ ട്രാഫിക് അവയർനെസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രാഞ്ച് ഡയറക്ടർ ക്യാപ്റ്റൻ സൗദ് അൽ ഷൈബ പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കുമായി റോഡുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നത് നേതൃത്വത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിനും അനുസൃതമാണ്.

ഡ്രൈവർമാർക്കിടയിലും മറ്റ് റോഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്കിടയിലും ട്രാഫിക് സംസ്കാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുക, പാലിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുക എന്നിവയും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. വാഹനമോടിക്കുന്നവരെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നതിനായി അറബിക്, ഇംഗ്ലിഷ്, ഉറുദു ഭാഷകളിൽ പൊലീസിന്റെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിഡിയോകളിലൂടെയും സന്ദേശങ്ങളിലൂടെയും അവബോധം വളർത്താനാണ് ക്യാംപയ്ൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ അൽ ഷൈബ പറഞ്ഞു. വാഹനമോടിക്കുന്നവർ ലെയ്ൻ ഡ്രൈവിങ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതാണ് റോഡുകളിലെ അപകടങ്ങൾക്കും മരണങ്ങൾക്കും പ്രധാന കാരണം എന്ന് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : Sharjah Police launches 'stay in your lane' campaign