ദുരന്തനിവാരണത്തിന് ഒരുമനസ്സോടെ

അബുദാബി∙ ഭാവി ദുരന്തങ്ങളുടെയും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളുടെയും അപകട സാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് രാജ്യാന്തര സഹകരണം അനിവാര്യമാണെന്ന് യുഎഇ പ്രസിഡന്റിന്റെ നയതന്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് ഡോ.അൻവർ ഗർഗാഷ് പറഞ്ഞു. ക്രൈസിസ് ആൻഡ് എമർജൻസി മാനേജ്‌മെന്റ് ഉച്ചകോടിയിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ലോകത്തിന്റെ ഏതു കോണിൽ ദുരന്തമുണ്ടായാലും അത് സുരക്ഷയെ ബാധിക്കും. മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു. വിദൂരപ്രദേശത്തു നിന്നുള്ള ഭീഷണികളിൽ ആരും സുരക്ഷിതരല്ലെന്നാണ് അനുഭവം തെളിയിക്കുന്നതെന്നും ഓർമിപ്പിച്ചു.



പ്രകൃതിദത്തവും മനുഷ്യനിർമിതമായ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭാവിയിലെ ഏത് ഭീഷണികൾക്കും തയാറെടുക്കാൻ രാജ്യങ്ങൾ കൈകോർക്കണം. കോവിഡിനെതിരെയുള്ള ഏകോപിത ശ്രമം മഹാമാരിയെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ സഹായകമായത് ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മഴ, വെള്ളപ്പൊക്കം, വരൾച്ച, ഉഷ്ണതരംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ലോക സമൂഹങ്ങളിൽ നാശം വിതയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ജല ദൗർലഭ്യം ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 40 ശതമാനത്തെ ബാധിക്കുന്നു. ഓരോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനില ഉയരുമ്പോഴും 50 കോടി ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന 20% ജലം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം 2050നകം ധാന്യവില 29% വർധിപ്പിക്കും. ഇവയെല്ലാം യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.വർധിച്ചുവരുന്ന സൈബർ സുരക്ഷാ ഭീഷണി നേരിടുന്നതിനും ആഗോള സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് യുഎഇ സൈബർ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ മേധാവി ഡോ മുഹമ്മദ് അൽ കുവൈത്തി പറഞ്ഞു.

English Summary: Dr. Anwar Gargash says international-cooperation is imperative to face natural and man-made global crises