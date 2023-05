മസ്‌കത്ത് ∙ സിബിഎസ്ഇ 10, 12 ക്ലാസുകളിലേക്ക് നടത്തിയ പരീക്ഷകളില്‍ വിജയത്തിളക്കത്തില്‍ ഒമാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ സ്‌കൂളുകള്‍. പരീക്ഷയെഴുതിയ നിരവധി വിദ്യാര്‍ഥികൾ എ വണ്‍ കരസ്ഥമാക്കുകയും നിരവധി പേര്‍ 90 ശതമാനത്തിന് മുകളില്‍ മാര്‍ക്ക് നേടുകയും ചെയ്തു. ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാര്‍ഥികളെയും അവരെ പ്രാപ്തരാക്കിയ അധ്യാപകരെയും സ്‌കൂള്‍ മാനേജ്‌മെന്റും രക്ഷിതാക്കളും അഭിനന്ദിച്ചു.

മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പരീക്ഷാ ഫലം നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കേരളത്തില്‍ തുടര്‍ പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസി വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമാണ്.

English Summary : Indian schools in Oman excel in CBSE 10th and 12th exams.