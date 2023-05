യുഎഇയിലെ നാഫിസ്; സ്വദേശി ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കൂടി

അബുദാബി∙ യുഎഇയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്വദേശിവൽക്കരണ പദ്ധതി (നാഫിസ്–ഇമിറാത്തി ടാലന്റ് കോപറ്റിറ്റീവ്നസ് കൗൺസിൽ) വിജയത്തിലേക്ക്. ഈ വർഷം ആദ്യ പാദം പിന്നിട്ടപ്പോൾ സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ ജോലിക്കു ചേർന്ന സ്വദേശികളുടെ എണ്ണം 66,000 കവിഞ്ഞു.

Also read: സൗദിയിൽ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധം

16,000 സ്വകാര്യ കമ്പനികളിലായാണ് ഇത്രയും സ്വദേശികൾ ജോലി ചെയ്തുവരുന്നതെന്ന് മാനവശേഷി സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രി ഡോ. അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽ അവാർ പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം മാത്രം 10,500 സ്വദേശികളാണ് പുതുതായി ജോലിക്കു കയറിയത്. സ്വകാര്യമേഖലയിലെ സ്വദേശികളുടെ അനുപാതത്തിൽ ഈ വർഷം 12% വർധനയുണ്ട്. നിർമാണം മേഖല 14%, വ്യാപാരം, റിപ്പയർ 13%, ബിസിനസ്, ഉൽപാദന മേഖല 10% എന്നിങ്ങനെയാണ് വിവിധ മേഖലകളിലെ സ്വദേശികളുടെ അനുപാതം.

50 ജീവനക്കാരിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള കമ്പനികൾ വർഷത്തിൽ 2% സ്വദേശിവൽക്കരണം നടത്തണമെന്നാണ് നിയമം. 6 മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ശതമാനം വീതം (ജൂലൈ, ഡിസംബർ) പൂർത്തിയാക്കണം. 2022ൽ ആരംഭിച്ച നാഫിസ് പദ്ധതി പ്രകാരം വർഷത്തിൽ 2% വീതം 5 വർഷത്തിനകം സ്വകാര്യമേഖലയിലെ സ്വദേശി ജീവനക്കാരുടെ അനുപാതം 10% ആക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

സ്വകാര്യമേഖലയിൽ മികച്ച അവസരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സ്വദേശികൾക്കു പരിശീലനവും നൽകിവരുന്നു. ആരോഗ്യം, ഐടി, എൻജിനീയറിങ്, ഫിനാൻസ് സർവീസ്, മാനേജ്മെന്റ് കൺസൽറ്റൻസി എന്നീ മേഖലകളിൽ നൂറുകണക്കിന് ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഇതിനകം പരിശീലനം നൽകിയതായി നാഫിസ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഗാനിം അൽ മർസൂഖി സൂചിപ്പിച്ചു. 5 വർഷത്തിനകം സ്വകാര്യമേഖലയിൽ 75,000 സ്വദേശികൾക്ക് ജോലി ലഭ്യമാക്കാനാണ് നാഫിസിന്റെ പദ്ധതി.

സ്വദേശികളെ നിയമിക്കാത്ത കമ്പനികൾ ഒരു സ്വദേശിക്ക് മാസത്തിൽ 6000 ദിർഹം എന്ന തോതിൽ വർഷത്തിൽ 72,000 ദിർഹം പിഴ അടയ്ക്കണം. 2 സ്വദേശികളെ നിയമിക്കാത്തവർ ഇരട്ടി തുകയാണ് പിഴ അടയ്ക്കേണ്ടത്. ഇതേസമയം നിശ്ചിത അനുപാതത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വദേശിവൽക്കരണം നടപ്പാക്കുന്നവർക്ക് സർക്കാർ ഫീസിൽ ഇളവ് ഉൾപ്പെടെ വൻ ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകിവരുന്നു.

English Summary : Private sector indigenization project in UAE turned out to be a success.