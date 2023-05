'അഭിമാനം, ഒരുക്കങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു': ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ച് സൗദി യാത്രികർ

ജിദ്ദ∙ രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്കുള്ള യാത്രക്കായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായി സൗദി ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളായ റയ്യാന ബർണവിയും അലി അൽ ഖർനിയും. യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ‍ആക്‌സിയം സ്‌പേസ് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഇരുവരും വ്യക്തമാക്കി. സൗദി യുവാക്കളുടെ കഴിവുകളിൽ വിശ്വസിച്ച നേതൃത്വത്തിന് നന്ദിയും അവർ അറിയിച്ചു.

ബഹിരാകാശത്തേയ്ക്കു പോകുന്ന ആദ്യത്തെ സൗദി, അറബ് മുസ്‍ലിം വനിത എന്ന നിലയില്‍ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതില്‍ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്ന് റയ്യാന പറഞ്ഞു. 10 വര്‍ഷമായി ശാസ്ത്ര, മെഡിക്കല്‍ ഗവേഷണ മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ബഹിരാകാശത്തേയ്ക്കു പോകുന്നുവെന്ന് മുത്തശ്ശി അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ 60 വര്‍ഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള രണ്ട് കമ്മലുകളാണ് സമ്മാനിച്ചതെന്നു റയ്യാന പറഞ്ഞു. സൗദികള്‍ എന്ന നിലയില്‍ ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും മാന്യമായ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കയാണെന്ന് അലി അല്‍ ഖര്‍നി പറഞ്ഞു. വ്യോമസേനയില്‍ പൈലറ്റായി ജോലി ചെയ്ത അനുഭവ സമ്പത്തുമായി ബഹിരാകാശത്തു പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യാത്രയ്ക്കു തയ്യാറെടുക്കാന്‍ തീവ്രമായ പ്രത്യേക പരിശീലനമാണ് ഇരുവരും നേടിയത്. മികച്ച കഴിവുകളും അനുഭവപരിചയവും ഉയര്‍ന്ന ശാരീരിക ക്ഷമതയും മാനസിക വഴക്കമുള്ളവരുമാണിവര്‍. ബഹിരാകാശ പരിസ്ഥിതിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാന്‍ ഇത് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കും. എന്‍ജിനീയറിങ്, റോബോട്ടിക്‌സ്, ലൈഫ് സപ്പോര്‍ട്ട് സിസ്റ്റങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളില്‍ ഇവര്‍ അസാധാരണമായ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ദൗത്യം ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണത്തില്‍ സൗദി അറേബ്യക്ക് ഒരു പുതിയ യുഗമാണ് തുറക്കുക.

English Summary : Rayyana Barnawi and Ali Al-Qarni completed preparing for trip to International Space Station