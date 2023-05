റിയാദ് ∙ സൗദിയിൽ തൊഴിലുടമകള്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത (ഹുറൂബ്) കേസുകള്‍ റദ്ദാക്കിയെന്ന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന വാര്‍ത്ത വ്യാജമാണെന്ന് ജവാസാത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റ്. അത്തരം ഒരു നീക്കവും ജവാസാത്ത് സിസ്റ്റങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രചാരണങ്ങളെല്ലാം അസത്യമാണ്. ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ സ്വീകരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതെന്നും വ്യാജപ്രചാരണങ്ങളില്‍ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും ജവാസാത്ത് ഓര്‍മിപ്പിച്ചു.

കഴിഞ്ഞാഴ്ചയാണ് ഹൗസ് ഡ്രൈവര്‍മാരടക്കമുള്ള ഗാര്‍ഹിക ജോലിക്കാരുടെ പേരില്‍ സ്‌പോണ്‍സര്‍മാര്‍ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള ഹുറൂബ് സ്വമേധയാ പിന്‍വലിക്കപ്പെട്ടെന്നും എല്ലാവരും സ്‌പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് മാറണമെന്നും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പലരും പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ ഹുറൂബ് സ്റ്റാറ്റസിലുള്ളവരെല്ലാം ജനറല്‍ സര്‍വീസ് ഓഫിസുകളിലും മറ്റും ചെന്ന് ഹുറൂബ് പരിശോധിക്കുകയും ചിലര്‍ അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary : Huroob cases of expat employees have not been canceled in Saudi