റോഡപകടത്തില്‍ എട്ടു പേര്‍ മരിച്ചെന്ന പ്രചാരണം തെറ്റെന്ന് ഒമാൻ പൊലീസ്

മസ്‌കത്ത് ∙ ഒമാനിലെ ആദം- തുംറൈത് റോഡിലുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ എട്ടു പേര്‍ മരിച്ചെന്ന സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രചാരണം തെറ്റെന്ന് റോയല്‍ ഒമാന്‍ പൊലീസ് (ആര്‍ഒപി) അറിയിച്ചു. ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രചാരണം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായത്.

ഉം അല്‍ സമായിം മേഖലയില്‍ മൂന്ന് വാഹനങ്ങള്‍ കൂട്ടിമുട്ടിയാണ് എട്ടു പേര്‍ മരിച്ചതെന്നായിരുന്നു പ്രചാരണം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ യാതൊരു വസ്തുതയുമില്ലെന്ന് ആര്‍ഒപി അറിയിച്ചു. ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നുള്ള വാര്‍ത്തകളും വിവരങ്ങളുമാണ് ജനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നും ആര്‍ഒപി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary : ROP says social media news stating the death of 8 in road mishap is false