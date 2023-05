ഷാർജയിൽ തുറമുഖത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന 5 ബോട്ടുകൾ കത്തിനശിച്ചു; ഒരു ജീവനക്കാരന് പരുക്ക്

ദുബായ്∙ ഷാർജ ഖാലിദിയ തുറമുഖത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച അഞ്ചുബോട്ടുകൾ കത്തിനശിച്ചു. ഏഷ്യക്കാരനായ ഒരു ജീവനക്കാരനു പരുക്കേറ്റു. വൻ നാശനഷ്ടമാണു കണക്കാക്കുന്നത്. ഇൗ മാസം ഏഴിന് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒരു ബോട്ട് കത്തിനശിച്ചിരുന്നു. അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടരയോടെ വീണ്ടും അഗ്നിബാധയുണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തിയ സിവിൽ ഡിഫൻസ് സംഘം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി തീയണച്ചു. പരുക്കേറ്റ ജീവനക്കാരനെ അൽ ഖാസിമി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നിസാര പരുക്കാണ് പറ്റിയതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. അഗ്നിബാധയുടെ കാരണം പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: five wooden boats burnt down in sharjah khalidiya port.