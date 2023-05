ജിദ്ദ∙ അറബ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാൻ സൗദി അറേബ്യ തീവ്ര പ്രയത്‌നങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതായി സൗദി കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ രാജകുമാരന്‍. 32-ാമത് അറബ് ഉച്ചകോടിയില്‍ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയായിരുന്നു കിരീടാവകാശി. അറബ് രാജ്യങ്ങളെ സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ മേഖലയാക്കി മാറ്റാന്‍ ഞങ്ങള്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സമാധാനം, നന്മ, സഹകരണം, നിര്‍മാണം എന്നിവയ്ക്കായി അറബ് രാജ്യങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുപോവുകയാണെന്ന് അയല്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും പടിഞ്ഞാറും കിഴക്കും ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും ഞങ്ങള്‍ ഉറപ്പു നല്‍കുന്നു. സിറിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് ബശാര്‍ അല്‍ അസദ് ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെയും സിറിയയുടെ അറബ് ലീഗ് അംഗത്വം പുനസ്ഥാപിച്ചതിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പലസ്തീൻ-ഇസ്രായേൽ സംഘർഷം, സുഡാൻ, യെമൻ, ലിബിയ, ലെബനൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ഉച്ചകോടി ചർച്ച ചെയ്തു. അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ വിദേശ ഇടപെടലുകൾ നിരാകരിച്ചായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. സായുധ സേനകളുടെ രൂപീകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ പൂർണമായും നിരാകരിക്കുന്നു, ആഭ്യന്തര സൈനിക സംഘട്ടനങ്ങൾ ആളുകളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതായും പറഞ്ഞു.

മേഖലയിലെ സുസ്ഥിരതയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നായി അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള പലസ്തീൻ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണം ഉച്ചകോടി ആവർത്തിച്ചു. പലസ്തീനികളുടെ ജീവിതം ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ ശത്രുതാപരമായ നടപടികളെയും ലംഘനങ്ങളെയും നേതാക്കൾ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. പലസ്തീൻ പ്രശ്‌നത്തിന് സമഗ്രവും നീതിയുക്തവുമായ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിലെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തീവ്രമാക്കാനും രാജ്യാന്തര പ്രമേയങ്ങൾക്കും സംരംഭങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമാധാനം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് കണ്ടെത്താനും ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

വർഷങ്ങളുടെ ഒറ്റപ്പെടലിനുശേഷം അറബ് ലീഗിലേക്ക് സിറിയയുടെ തിരിച്ചുവരവിനെ നേതാക്കൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും സിറിയയുടെ സ്ഥിരതയ്ക്കും ഐക്യത്തിനും ഇത് സംഭാവന ചെയ്യുമെന്ന് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രാദേശിക സുരക്ഷയ്ക്കും സ്ഥിരതയ്ക്കും ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിൽ സുഡാനിലെ സംഘർഷം ആളിക്കത്തിക്കുന്ന വിദേശ ഇടപെടലുകൾ ഉച്ചകോടി നിരസിച്ചു. യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സംവാദത്തിനും ഐക്യത്തിനും നേതാക്കൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

യെമന്റെ സുരക്ഷയും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പുനൽകുകയും യെമൻ ജനതയുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനും പിന്തുണ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു. ഉച്ചകോടി ലെബനനുമായി ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പതിവ് പ്രവർത്തനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എല്ലാ ലെബനൻ പാർട്ടികളോടും ചർച്ചയിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

English Summary: Saudi Crown Prince reaffirms resolve not to allow Arab region turn into a conflict zone