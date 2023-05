സർക്കാർ സേവനങ്ങളുടെ മികവ് വിലയിരുത്തി പൊതുജനം; ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് ദുബായ് ഭരണാധികാരി

ദുബായ്∙ സർക്കാർ സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം അളക്കുന്നതിനായി 2023 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ യുഎഇ ആരംഭിച്ച ''ഗവൺമെന്റ് സർവീസസ് ഒബ്സർവേറ്ററി" വഴി സർക്കാർ വകപ്പുകളുടെ ഫലങ്ങൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പൊതുജനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ പ്രകാരം പാസ്പോർട്, ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് സേവനമാണ് മികച്ച സേവനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ഇതിന് 30 മിനിറ്റിൽ താഴെ മാത്രമേ സമയമെടുക്കുന്നുള്ളു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, വിദേശകാര്യം എന്നിവയും മികച്ച സേവനം നൽകുന്നുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും തുല്യതയും സേവനങ്ങളും മെഡിക്കൽ അപ്പോയിന്റ്‌മെന്റുകൾ ബുക്കുചെയ്യുന്നതും പട്ടികയുടെ ഏറ്റവും താഴെയാണ്.

2023-ന്റെ തുടക്കത്തിൽ, സർക്കാർ സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഫെഡറൽ പ്രോജക്റ്റ് "ഗവൺമെന്റ് സർവീസസ് ഒബ്സർവേറ്ററി" വഴി തങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് 1,400-ലേറെ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്കായി പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിമാസം ദശലക്ഷം മൂല്യനിർണയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഉപരിപ്ലവമായ പ്രശംസയേക്കാൾ സത്യസന്ധമായ വിലയിരുത്തലിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സർക്കാർ സേവനങ്ങളിൽ തത്സമയം ഉപയോക്തൃ സംതൃപ്തിയും വെബ്‌സൈറ്റുകൾ, സ്മാർട് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, സർവീസ് ഡെലിവറി സെന്ററുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ മതിപ്പും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ററാക്ടീവ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആയ ഗവൺമെന്റ് സർവീസസ് ഒബ്സർവേറ്ററിക്ക് ജനുവരി ആദ്യമാണ് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയത്.

English Summary: dubai ruler announced the results of government departments regarding quality of government services.