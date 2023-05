ഹജ്: ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ സംഘം മദീനയിൽ; കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സംഘം ജൂണ്‍ ആദ്യമെത്തും

മദീന∙ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഹജ് തീർഥാടകർ മദീനയിൽ വിമാനമിറങ്ങി. ജയ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള തീർഥാടകരെ ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസൽ ജനറൽ മുഹമ്മദ് ഷാഹിദ് ആലം, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വിവിധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. കൊൽകത്ത, ലഖ്‌നൗ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ ഹാജിമാർ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ മദീനയിലെത്തും. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹജ് തീർഥാടകർ ജൂൺ ആദ്യ വാരം സൗദിയിലെത്തും. ഇവർ നേരിട്ട് മക്കയിലേക്കാണ് പോവുക.

മലേഷ്യയിലെ ക്വലാലംപൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് രണ്ട് വിമാനങ്ങളിലായി 567 ഹാജിമാർ സൗദി അറേബ്യയിലെത്തി. ഇന്ന് രാവിലെ മദീന പ്രിന്‍സ് മുഹമ്മദ് ബിന്‍ അബ്ദുല്‍ അസീസ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ഇവരെ മദീന ജവാസാത്ത് ഡയറക്ടര്‍ തലാല്‍ ബിന്‍ അബ്ദുല്ല അല്‍ദബാസി, ഹജ് ഉംറ മന്ത്രാലയം അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ബിന്‍ അബ്ദുറഹ്മാൻ അല്‍ബീജാവി എന്നിവര്‍ പൂച്ചെണ്ടും മധുരപലഹാരങ്ങളും നല്‍കി സ്വീകരിച്ചു. പിറകെ ബംഗ്ലാദേശില്‍ നിന്നുള്ള തീര്‍ഥാടകരും മദീന രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി. സൗദി ഹജ് മന്ത്രാലയം ഹജ് യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിന് നടപ്പാക്കിയ മക്ക റോഡ് പദ്ധതിപ്രകാരമാണ് ഇവര്‍ സൗദിയിലെത്തിയത്.

ജിദ്ദയിൽ വിമാനമിറങ്ങുന്നവർ ഹജിന് ശേഷമാണ് മദീന സന്ദർശനത്തിന് പുറപ്പെടുക. തീർഥാടകരെ മറ്റു യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചാണ് ഹജ് ടെർമിനലിൽ എത്തിക്കുക. അവരുടെ ലഗേജുകളും പ്രത്യേകം മാർക്ക് ചെയ്യും. ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ഹാജിമാരുടെ മടക്കയാത്ര ആരംഭിക്കുക. ഹാജിമാരുടെ വരവ് വര്‍ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് മക്കയിലും മദീനയിലും മറ്റു തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് ഇനി നിയന്ത്രണമേര്‍പ്പെടുത്തും. ഹജ് വിജയകരമായി പര്യവസാനിക്കുന്നത് വരെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഹജ് മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇനി ജാഗ്രതയിലായിരിക്കും.

