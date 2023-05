ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലും പട്രോളിങ് കപ്പലും സൗദിയിൽ; ഊഷ്മള സ്വീകരണം

ജുബൈൽ∙ ഇന്ത്യൻ വെസ്റ്റേൺ നാവികസേനയുടെ മുൻനിര യുദ്ധക്കപ്പലായ ഐഎന്‍എസ് തര്‍ക്കാഷ്, ഐഎന്‍എസ് സുഭദ്ര, ഓഫ്‌ഷോർ പട്രോളിങ് കപ്പൽ എന്നിവ സൗദിയിലെ ജുബൈൽ തുറമുഖത്ത്.

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി പ്രതിരോധ ബന്ധത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം കുറിക്കപ്പെടും. ഈ വർഷം നാവിക അഭ്യാസത്തിൽ ഒരു നാവിക പട്രോളിങ് വിമാനവും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. പരിശീലനത്തിന്റെ ആദ്യ പതിപ്പ് 2021 ൽ നടത്തി. ഇന്നലെ ആരംഭിച്ച 'അൽ മുഹ്ദ് അൽ ഹിന്ദി 2023', രണ്ട് സൗഹൃദ നാവികസേനകൾ തമ്മിലുള്ള ഒ‌‌‌ട്ടേറെ അഭ്യാസങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്.

അത്യാധുനിക നാവിക കപ്പലായ ഐഎന്‍എസ് തര്‍ക്കാഷ്, 2012 നവംബർ ഒൻപതിനു കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ അതിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ആയുധ-സെൻസർ ഫിറ്റ് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. റഡാർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് കപ്പൽ സ്റ്റെൽത്ത് സാങ്കേതികവിദ്യകളും പ്രത്യേക ഡിസൈനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ നാവിക സംവിധാനങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ എണ്ണം കപ്പലിലുണ്ട്.

അമ്പുകളുടെ ആവനാഴി എന്നർത്ഥം വരുന്ന 'തർകാഷ്' എന്ന സംസ്‌കൃത വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഐഎൻഎസ് തർകാഷ് എന്ന പേര് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. 2015 ൽ യെമനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ റാഹത്തിലും അടുത്തിടെ ഏപ്രിലിൽ സുഡാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ കാവേരിയിലും തർകാഷ് സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ സുകന്യ ക്ലാസ് പട്രോളിങ് കപ്പലാണ് ഐഎൻഎസ് സുഭദ്ര. ജുബൈൽ തുറമുഖത്ത് എത്തിയ കപ്പലിന് റോയൽ സൗദി നേവൽ ഫോഴ്‌സ്, ബോർഡർ ഗാർഡ്‌സ്, ഇന്ത്യൻ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണം നൽകി.

