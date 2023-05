ലഹരി മരുന്ന് കടത്താനുള്ള ശ്രമം തടഞ്ഞു

റിയാദ് ∙ സൗദിയിലെ അൽ ബദിയ, അൽ ഹദീത തുറമുഖങ്ങൾ വഴി രാജ്യത്തെത്തിയ രണ്ട് ട്രക്കുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ 2,93,402 ക്യാപ്റ്റഗൺ ഗുളികകളും 77 കിലോ ഹാഷിഷും കടത്താനുള്ള ശ്രമം സകാത്ത്, ടാക്സ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റി (സാറ്റ്‌ക) പരാജയപ്പെടുത്തി.

‌ആറ് പേരെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 1910 എന്ന നമ്പറിലോ, 1910@zatca.gov.sa ഇ-മെയിൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ 00966114208417 എന്ന നമ്പറിലൂടെയോ ലഹരി കടത്ത് സംബന്ധിച്ച വിവരം കൈമാറാമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

English Summary : Saudi authorities thwarts 2 attempts to smuggle captagon pills and of hashish through ports