ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി ആരംഭിച്ച എമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടർ സേവനം വിപുലപ്പെടുത്തുന്നു

ദുബായ് ∙ ദുബായ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ച എമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടർ സേവനം വിപുലപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാ ടെർമിനൽ അറൈവൽ ഭാഗത്തും കൗണ്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റസിഡൻസി ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്സ് അഫയേഴ്സ് ദുബായ് തലവൻ ലഫ്. ജനറൽ മുഹമ്മദ്‌ അഹ്‌മദ്‌ അൽ മർറി അറിയിച്ചു. ദുബായിലെത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പാസ്പോർട്ടിൽ സ്വയം സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണിത്. നിലവിൽ ദുബായ് വിമാനത്താവളം ടെർമിനൽ മൂന്നിന്റെ അറൈവൽ ഭാഗത്ത്‌ മാത്രമാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചിടുള്ളത്.

കൗണ്ടറിന് മുന്നിൽ കുട്ടികൾ

കുട്ടികളിൽ സന്തോഷം വിതറി ആത്മവിശ്വാസം നൽകാൻ അവർക്ക് മാത്രമായുള്ള ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ കൗണ്ടറാണ് ഇതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഇക്കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിലാണ് ഈ സംരംഭം ആരംഭിച്ചത്. 4 മുതൽ 12 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക.

ജനറൽ മുഹമ്മദ്‌ അഹ്‌മദ്‌ അൽ മർറി, കേണൽ സാലിം ബിൻ അലി

കുട്ടികൾക്ക് പാസ്പോർട്ടിൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യാനും അവരുടെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിനും പ്രത്യേകം പരിശീലനം ലഭിച്ച പാസ്പോർട്ട് ഓഫിസർമാരെയും വിദഗ്ധ ജോലിക്കാരെയും സേവനം സുഗമമാകാൻ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ മുഹമ്മദ്‌ അഹ്‌മദ്‌ അൽ മർറി പറഞ്ഞു

ലോകത്തെ ഏത് വിമാനത്താവളത്തിലെയും പാസ്പോർട്ട് നിയന്ത്രണം യാത്രക്കാരന്റെ ആ രാജ്യത്തോടുള്ള ആദ്യ മതിപ്പിന് കാരണമാകുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് അസാധാരണ അനുഭവങ്ങൾ നൽകാൻ കുട്ടികളുടെ എമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറുകൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ദുബായ് എമിഗ്രേഷൻ ഹാപ്പിനസ് സർവീസസ് ഡയറക്ടർ കേണൽ സാലിം ബിൻ അലി പറഞ്ഞു. പാസ്‌പോർട്ട് നിയന്ത്രണത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കാൻ കുട്ടികളെ അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെ കുട്ടി യാത്രക്കാർക്ക് മികച്ചതും അവിസ്മരണീയവുമായ യാത്രാനുഭവം പകരാൻ ദുബായ് എമിഗ്രേഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

English Summary : Dubai to expand passport control counters for children at DXB