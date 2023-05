ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ വീസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ചുരുങ്ങിയ പ്രായ പരിധി 24 വയസ്സ് ആയിരിക്കണം

റിയാദ് ∙ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ വീസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ചുരുങ്ങിയ പ്രായ പരിധി 24 വയസ്സ് ആയിരിക്കണമെന്ന് സൗദി മാനവശേഷി തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം. ഉപയോക്താക്കളിലൊരാളുടെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായാണ് മുസാനിദ് പോർട്ടൽ തൊഴിൽ വകുപ്പ് വഴി വിശദീകരണം നൽകിയത്. നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത വീസ അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കപ്പെടും. മുസാനിദ് പോർട്ടൽ വഴി തന്നെ വീസ അപേക്ഷ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ കഴിയുമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : Minimum age limit for domestic workers to be stamped is 24 years in Saudi.