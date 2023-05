റിയാദ് ∙ സൗദി അറേബ്യയിലലെ ബുറൈദയിൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ ബസ് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ വിദ്യാർഥിനി മരിച്ചു. 24 പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് അപകടം.

കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് മറിയുകയായിരുന്നു. പരുക്കേറ്റ വിദ്യാര്‍ഥിനികളെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരില്‍ രണ്ടു പേര്‍ ഒഴികെയുള്ളവരെല്ലാം ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം ആശുപത്രി വിട്ടതായി അല്‍ ഖസീം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary : A female student died and 24 injured in a bus accident in Al-Qassim