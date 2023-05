ഷെയ്ഖ് അബ്ദുല്ല ബിന്‍ മുഹമ്മദ് ബിന്‍ അബ്ദുല്ല അദ്ദബാഗ് അന്തരിച്ചു

ദോഹ∙ ഖത്തറിന്റെ പ്രധാന സന്നദ്ധ സംഘടനകളിലൊന്നായ ഖത്തര്‍ ചാരിറ്റിയുടെ മുന്‍ ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാനും ഇസ്‌ലാമിക പണ്ഡിതനുമായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുല്ല ബിന്‍ മുഹമ്മദ് ബിന്‍ അബ്ദുല്ല അദ്ദബാഗ് (75) അന്തരിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ദോഹയില്‍ ആയിരുന്നു അന്ത്യം. ഖത്തര്‍ ചാരിറ്റിയുടെ ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് അംഗം, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി, ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍, ഇസ്‌ലാമിക മതകാര്യ മന്ത്രാലയം ഡയറക്ടര്‍ എന്നീ പദവികളില്‍ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1948 ല്‍ ദോഹയില്‍ ജനിച്ച അദ്ദേഹം ഖത്തറിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിലായിരുന്നു ആദ്യം ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചത്. 1984 ല്‍ ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഖത്തറിലെ പൊതുസമൂഹത്തിലേയ്ക്ക് കടന്നത്. ഖത്തര്‍ ചാരിറ്റിയുടെ സ്ഥാപകരില്‍ പ്രധാനിയായിരുന്നു. ഖത്തര്‍ ചാരിറ്റിയുടെ ആദ്യ മുഖം ആയിരുന്ന ലജ്‌നതു ഖത്തര്‍ ലി മഷ്‌റൂഇ കാഫില്‍ യതീം എന്ന സംഘടനയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് അനാഥര്‍ക്കും ദുര്‍ബല വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. 1992 ല്‍ സംഘടനയുടെ പേര് ഖത്തര്‍ ചാരിറ്റി എന്നായി മാറിയതു മുതല്‍ ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് അംഗം, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എന്നി നീലകളില്‍ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു.

ഖത്തറിനപ്പുറത്തേക്ക് ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ ദുര്‍ബല വിഭാഗങ്ങളുടെയും അഗതികളുടെയും ഉന്നമനത്തിനായി ഖത്തര്‍ ചാരിറ്റിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം വിപുലീകരിച്ചു കൊണ്ട് പാവങ്ങള്‍ക്ക് കൈത്താങ്ങായി. അദ്ദബാഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഖത്തര്‍ ചാരിറ്റി ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ ആശുപത്രികള്‍, പള്ളികള്‍, സ്‌കൂളുകള്‍, അനാഥ മന്ദിരങ്ങള്‍ എന്നിവ നിര്‍മിച്ചത്. നിരാലംബര്‍ക്കും സായുധ കലാപത്തിന്റെ കെടുതികള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന ജനതക്കും ഖത്തര്‍ ചാരിറ്റി നല്‍കുന്ന സഹായം ലോകപ്രശസ്തമാണ്.

English Summary: former director of qatar charity died on tuesday in doha.