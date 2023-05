'ലഹരി ഉപയോഗിക്കാത്ത സിനിമാക്കാരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്': മംമ്ത

ദുബായ്∙ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാത്ത സിനിമാപ്രവർത്തകരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്ന് നടി മംമ്ത മോഹൻദാസ്. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാരണങ്ങള്‍ എന്നിവ പല അഭിനേതാക്കളെയും ബാധിക്കാറുണ്ട്. മിക്കവരും പ്രഫഷനൽ ആയതിനാൽ അവരിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രകടനം ലഭിക്കാൻ പലപ്പോഴും റി ടേക്കുകൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇത്തരം സമയങ്ങളിൽ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നവർക്ക് പരമാവധി പിന്തുണ നൽകാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെന്നും മംമ്ത ദുബായിൽ പറഞ്ഞു. വി.കെ. പ്രകാശ് സംവിധാനം ചെയ്ത ലൈവ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് ദുബായിൽ എത്തിയതായിരുന്നു മമ്ത മോഹൻദാസ്.

കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നവർ ലഹരിക്ക് അടിമകളാണോ അല്ലയോ എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലെന്നായിരുന്നു നടി പ്രിയാ വാര്യർ പറഞ്ഞത്. ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇതുവരെ മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സഹ നടീനടന്മാരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. ഉറക്കമില്ലായ്മ, ഭക്ഷണ കാര്യം ഇതൊക്കെയാണ് പലരെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്നും നടി പറഞ്ഞു.

മലയാള സിനിമാ ലോകത്ത് പെയ്ഡ് റിവ്യൂകളുടെ കാലമാണിതെന്നായിരുന്നു വി. കെ. പ്രകാശ് പറഞ്ഞത്. പണം നൽകിയാൽ നന്നായിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ മോശമായും ചില ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നു. മോശമായി എഴുതുമ്പോൾ അത് പലരെയും ബാധിക്കാറുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു പോകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ദുരുപയോഗം നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ലൈവ് പറയുന്നത്. ഇത് വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് ചിത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിൽ മികച്ച റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗൾഫിലെ 45 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ലൈവ് റിലീസ് ചെയ്തതായി ചിത്രം വിതരണം ചെയ്യന്ന ഗ്ലോബൽ ട്രൂത്ത് ഫിലിംസിൻ്റെ അബ്ദുൽ സമദ് പറഞ്ഞു.

