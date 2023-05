കുവൈത്തിൽ 2400 വിദേശ അധ്യാപകരുടെ ഇഖാമ റദ്ദാക്കാൻ നീക്കം

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 2400 വിദേശ അധ്യാപകരുടെ ഇഖാമ റദ്ദാക്കാൻ കുവൈത്ത് ആലോചിക്കുന്നു. സ്വദേശിവൽക്കരണം ഊർജിതമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പകരം സ്വദേശികളെ നിയമിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

കുവൈത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തോട് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് സൂചന. ഇവരിൽ 500 പേർ ഇതിനകം രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

നിലവിലെ അധ്യയന വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദേശ അധ്യാപകരുടെ സേവനം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് നിർദേശം. സേവനം അവസാനിപ്പിച്ചവർക്ക് നടപടി പൂർത്തിയാക്കാൻ 3 മാസത്തെ സാവകാശം നൽകും.

കുവൈത്തിലെ സർക്കാർ സ്കൂൾ അധ്യാപകരിൽ കൂടുതലും ഈജിപ്ത്, ജോർദാൻ, സുഡാൻ, പലസ്തീൻ രാജ്യക്കാരായതിനാൽ തീരുമാനം ഇന്ത്യക്കാരെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ല. ഇന്ത്യൻ സിലബസ് ഉൾപ്പെടെ വിദേശ സിലബസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കും.

English Summary : Kuwait to scrap residency permits of around 2,400 expat teachers