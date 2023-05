ഹാജിമാരെ വരവേൽക്കാനൊരുങ്ങി മിനായിലെ ടെന്റുകൾ

മക്ക∙ ഹജ് തീർഥാടകരെ സ്വീകരിക്കാൻ മിനായിലെ ടെന്റുകൾ ഒരുങ്ങിത്തുടങ്ങി.



ഹജ് കർമങ്ങൾക്കിടെ തീർഥാടകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന മിനായിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ തകൃതി. ടെന്റുകളിലെ ഇലക്ട്രിക്, പ്ലമിങ് അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പെയിന്റ് ജോലികളുമാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്.

വരും ദിവസങ്ങളിൽ തീർഥാടകർക്ക് ആവശ്യമായ കിടക്ക. പുതപ്പ് തുടങ്ങിയവ സജ്ജീകരിക്കും. തീർഥാടകർ എത്തുന്നതിനു മുൻപ് റസ്റ്ററന്റ് ഉൾപ്പെടെ അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കും. മക്കയ്ക്കും മുസ്ദലിഫയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള മിനാ താഴ് വാരത്തിൽ ഹജ് കാലയളവിൽ മാത്രമാണ് താമസം.

