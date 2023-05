നൂതന മാർഗങ്ങളിലൂടെ ലഹരി കടത്തിനു ശ്രമം; നീക്കങ്ങൾ തകർത്ത് ഷാർജ, ഒരുക്കിയത് അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ

ഷാർജ ∙ ഈ വർഷം ആദ്യ പാദത്തിൽ ആകെ 60 കിലോ ലഹരി മരുന്നും 14,378 ലഹരിമരുന്ന് ഗുളികകളും കടത്താനുള്ള ഒൻപത് ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തിയതായി ഷാർജ പോർട്ട്, കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഫ്രീ സോൺസ് അതോറിറ്റിയുടെ ഖാലിദ് പോർട്ട് കസ്റ്റംസ് സെന്റർ (എസ്‌പിസിഎഫ്‌സെഡ്‌എ) അറിയിച്ചു. ഏറ്റവും പുതിയ സ്‌ക്രീനിങ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധനയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിയമവിരുദ്ധ വസ്തുക്കൾ തിരിച്ചറിയുകയും പിടികൂടുകയും ചെയ്തു.

ശീതീകരിച്ച പാത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രീതികളിൽ ലഹരിമരുന്നു ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർമാരുടെയും ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെയും പ്രാവീണ്യത്തെയും വൈദഗ്ധ്യത്തെയും അതോറിറ്റി പ്രശംസിച്ചു. വിജയകരമായ പിടിച്ചെടുക്കലുകൾക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ കാരണമായതായി വ്യക്തമാക്കി. ഷാർജ എമിറേറ്റിലെ കസ്റ്റംസ് പോർട്ടുകൾ വഴിയുള്ള ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകിക്കൊണ്ട്, എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും കടത്ത് ശ്രമങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധത ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി.

പൊതു സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കൽ, ദേശീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ ഗുണപരമായ സംഭാവനകൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ദേശീയ തന്ത്രത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് ഷാർജ കസ്റ്റംസ് പറഞ്ഞു. അത്യാധുനിക കസ്റ്റംസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണവും കസ്റ്റംസ് മേഖലയിൽ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം കസ്റ്റംസ് മേഖലയ്ക്ക് എസ്‌പിസിഎഫ്‌സെഡ്‌എ നൽകുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ശ്രദ്ധയാണെന്ന് ഖാലിദ് പോർട്ട് കസ്റ്റംസ് സെന്റർ ഡയറക്ടർ സാലെം അബ്ദുല്ല മജിദ് അൽ സോമോർ പറഞ്ഞു.

ഷാർജ എമിറേറ്റിലെ കസ്റ്റംസ് തുറമുഖങ്ങളിലൂടെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഖാലിദ് തുറമുഖത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ കസ്റ്റംസ് ജോലികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും ചരക്കുകളുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും ഉയർന്ന വിവരം കൈമാറൽ നിലനിർത്തുന്നതിലും വർഷം മുഴുവനുമുള്ള പരിശീലന കോഴ്സുകൾ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും എല്ലാ സമയത്തും ഉയർന്ന സുരക്ഷാ ബോധത്തിന് കേന്ദ്രത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഇൻസ്പെക്ടർമാരെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു.

English Summary: Sharjah Customs foil 9 bids to smuggle 60kg of drugs into UAE