ഹൈദരാബാദിൽ യുഎഇ കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ജൂൺ 14 ന്

അബുദാബി∙ ഹൈദരാബാദ് ബഞ്ചാര ഹിൽസിൽ തുറന്ന യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം ജൂൺ 14ന് നടക്കും.

ഡൽഹിയിലെ എംബസി, മുംബൈയിലെയും തിരുവനന്തപുരത്തെയും കോൺസുലേറ്റ് എന്നിവയ്ക്കുശേഷം യുഎഇയുടെ ഇന്ത്യയിലെ നാലാമത്തെ നയതന്ത്ര കേന്ദ്രമാണ് ഹൈദരാബാദിലേത്.

ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വീസ അപേക്ഷകൾ വർധിച്ചതും ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തുന്ന യുഎഇ പൗരന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടിയതുമാണ്

കോൺസുലേറ്റ് തുറക്കാൻ കാരണം. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി, വ്യാപാര ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇതുവഴി സാധിക്കും.

ഹൈദരാബാദിലെ പുതിയ കോൺസുലേറ്റ് തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ളവർക്കു മാത്രമല്ല ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാട്, ഒഡീഷ, ജാർഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വീസ അപേക്ഷകർക്കും ഗുണകരമാകുമെന്ന് ഹൈദരാബാദിലെ യുഎഇ കോൺസൽ ജനറൽ ആരിഫ് അൽനുഐമി പറഞ്ഞു.

പ്രതിദിനം 200 അപേക്ഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. 2 മാസത്തിനകം ഇത് 500 ആക്കിയും പിന്നീട് 800 ആക്കിയും വർധിപ്പിക്കും.

റസിഡന്റ്സ് വീസ സേവനമാണ് നിലവിൽ ലഭിക്കുക. ഭാവിയിൽ എല്ലാ തരം വീസ സേവനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തും. ഈ കോൺസുലേറ്റ് പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുന്നതോടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനാകുമെന്നും പറഞ്ഞു.

English Summary : UAE consulate in Hyderabad to be inaugurated on June 14