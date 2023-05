വായനശീലം പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ പുസ്തകം വാങ്ങാൻ കോടി ദിർഹം

അബുദാബി∙ സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലേക്കു പുസ്തകങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ യുഎഇ പ്രസി‍ഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ ഒരു കോടി ദിർഹം അനുവദിച്ചു. ഇന്നലെ സമാപിച്ച രാജ്യാന്തര പുസ്തക മേളയോടനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം.

വിദ്യാർഥികളിൽ വായനാശീലം വളർത്താനും റഫറൻസിന് ആവശ്യമായ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനുമാണിത്. 2022ൽ 60 ലക്ഷം ദിർഹമായിരുന്നു ലൈബ്രറികൾക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നത്.

രാജ്യത്ത് വായന വളർത്താനായി രാഷ്ട്രപിതാവ് ഷെയ്ഖ് സായിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ നഹ്യാന്റെ നിർദേശപ്രകാരം 1981ലാണ് അബുദാബിയിൽ പുസ്തകമേള തുടങ്ങിയത്.

വായനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി എല്ലാ വർഷവും ഒട്ടേറെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിവരുന്നു. രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രസാധകർക്കും പ്രദർശകർക്കും വാടകയും പങ്കാളിത്ത ഫീസും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഇതു മൂന്നാം തവണയാണ് സൗജന്യ പങ്കാളിത്തം അനുവദിക്കുന്നത്.

അൽഐൻ ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ, അൽദഫ്റ ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നിവയ്ക്കും ഫീസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 85 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള 1300 പ്രസാധകർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡിസി ബുക്സ് ആണ് മേളയിൽ പങ്കെടുത്ത ഏക മലയാള പ്രസാധകർ. മലയാളം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഭാഷകളിലെ 5 ലക്ഷം പുസ്തകങ്ങൾ പ്രദർശനത്തിന് എത്തിച്ചിരുന്നു.

