ജോർദാൻ കിരീടാവകാശിയ്ക്ക് വധു സൗദി പൗര; കൊട്ടാരത്തിലേയ്ക്ക് ആഡംബര സ്വീകരണത്തിനായി മോട്ടോർ കേഡിയിൽ

റിയാദ് ∙ ജോർദാന് സൗദി മരുമകൾ. ജോർദാൻ കിരീടാവകാശി ഹുസൈൻ ബിൻ അബ്ദുല്ല രണ്ടാമനും സൗദി പൗരയായ റജ് വ അൽ സെയ്ഫിയും വിവാഹിതരായി. വ്യാഴാഴ്‌ച ജോർദാനിലെ അമ്മാനിൽ സഹ്‌റാൻ കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു വിവാഹം. കൊട്ടാരത്തിലേയ്ക്ക് ആഡംബര സ്വീകരണത്തിനായി ദമ്പതികൾ മോട്ടോർ കേഡിലാണ് എത്തിയത്.



1993-ൽ കിരീടാവകാശിയുടെ മാതാപിതാക്കളായ അബ്ദുല്ല രണ്ടാമൻ രാജാവും റാനിയ രാജ്ഞിയും വിവാഹിതരായ സഹ്‌റാൻ കൊട്ടാരത്തിലാണ് മതപരമായ ചടങ്ങ് നടന്നത്. രാജകുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളും രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരും രാജകുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതിഥികൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

വധുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് നികാഹ് ചടങ്ങ് നടന്നത് എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. റിയാദിൽ നടന്ന വിവാഹനിശ്ചയം നടന്നതും ഇരുവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ്. ജോർദാനിൽ വെച്ച് നടന്ന നികാഹ് ചടങ്ങിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ തത്സമയം ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു.

രാജ്യത്തിന്റെ തെരുവുകൾ നവദമ്പതികളുടെ ചിത്രങ്ങളും ബാനറുകളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേസമയം ആയിരക്കണക്കിന് ജോർദാനികൾ നവദമ്പതികളെ കാണാൻ രാജകീയ വിവാഹ ഘോഷയാത്രയുടെ പാതയിൽ അണിനിരന്നു.

ആഘോഷങ്ങളിൽ ജനപ്രിയ നൃത്തങ്ങളും സ്തുതിഗീതങ്ങളും ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടതിനാൽ തലസ്ഥാനമായ അമ്മാനിലെ വിവിധ മൈതാനങ്ങളും സ്ക്വയറുകളും ആഘോഷങ്ങൾക്കായി നിയുക്തമാക്കിയ ഗവർണറേറ്റുകളും വൻ പൊതുജന സാന്നിധ്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

1994 ഏപ്രില്‍ 28-ന് റിയാദിലാണ് റജ് വ അല്‍ സെയ്ഫ് ജനിച്ചത്. സൗദി വ്യവസായി ഖാലിദ് അല്‍ സെയ്ഫും അസ്സ അല്‍ സുദൈരിയുമാണ് മാതാപിതാക്കള്‍. സിറാക്കൂസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ നിന്ന് ആര്‍ക്കിടെക്ചറില്‍ ബിരുദം നേടി. ഡിസൈനിങ് , കുതിരസവാരി എന്നിവയാണ് ഹോബികള്‍.

