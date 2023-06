ആദായനികുതി ഏർപ്പെടുത്തില്ല: ധനമന്ത്രാലയം

ദുബായ്∙ രാജ്യത്ത് ഇൻകം ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യത തള്ളി ധനമന്ത്രാലയം. സർക്കാർ, സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ വ്യക്തിഗത ശമ്പളത്തിനു നികുതി ഏർപ്പെടുത്തില്ലെന്നു ധനമന്ത്രാലയം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഹാജി അൽ ഖൗരി പറഞ്ഞു. വിദേശ വ്യാപാര മന്ത്രി ഡോ. താനി ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ സെയൂദി രണ്ടു മാസം മുൻപ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Finance Ministry has ruled out the possibility of introducing income tax in Dubai