സേവന രംഗത്ത് അജ്മാൻ കെ എം സി സി യുടെ പ്രവർത്തനം മാതൃകാപരം: രാജ് മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി

അജ്മാൻ∙ സേവന രംഗത്ത് അജ്മാൻ കെഎംസിസിയുടെ പ്രവർത്തനം ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണെന്ന് രാജ് മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപി. കോവിഡ് കാലത്ത് സ്വന്തമായി ഐസുലേഷൻ സ്ഥാപിച്ച ഏക സംഘടന അജ്മാൻ കെഎംസിസിയാണെന്നും രാജ് മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപി പറഞ്ഞു. അജ്മാൻ കെഎംസിസി നൽകിയ സ്വീകരണയോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംഘപരിവാർ ശക്തികളെ തോൽപ്പിക്കണമെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു.കാസർകോട് ജില്ലയിലെ വികസന പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ വിശദീകരണo നൽകുകയും ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുകയും ചെയ്തു.

Read more at: ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം വീണ്ടും ജനമധ്യത്തിൽ

സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആസിഫ് പള്ളംങ്കോട്പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി മാർപ്പിനട്ക്ക, കെഎംസിസിയുഎഇ ട്രഷറർ നിസാർ തളങ്കര ,അജ്മാൻ കെഎംസി പ്രസിഡന്റ് സൂപ്പി പാതിരപ്പറ്റ ,ഇൻകാസ് അജ്മാൻ പ്രസിഡന്റ് നസീർ മുറ്റിച്ചൂൽ , മുൻ വഖഫ് ബോർഡ് സി ഇ ഒ ജമാൽ , ഇൻകാസ് ഗ്ലോബൽ മെമ്പർ റാഫി പട്ടേൽ , സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ അഷ്റഫ് താമരശ്ശേരി , കെഎംസിസി കാസർകോട് ജില്ലാ ട്രഷറർ ഹസൈനാർ കാഞ്ഞങ്ങാട് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.അജ്മാൻ കെകെഎംസിസിയുടെയും ഇൻകാസിന്റെയും സംസ്ഥാന ജില്ലാ മണ്ഡല നേതാക്കൻമാർ സംബന്ധിച്ചു.

English Summary : Ajman KMCC's work in the field of service is exemplary: Raj Mohan Unnithan MP