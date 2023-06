ബാലസോർ ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽ ദുഖം രേഖപ്പെടുത്തി യുഎഇ ഭരണാധികാരികൾ

ദുബായ്∙ ഒഡീഷയിലെ ബാലസോർ നഗരത്തിലുണ്ടായ ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽ ദുഖം രേഖപ്പെടുത്തി യുഎഇ ഭരണാധികാരികൾ. യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവർക്ക് ആത്മശാന്തി നേരുന്നതായി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിന് അയച്ച സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. പരുക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു.

Read more at: ഉംറക്കായി വിദേശികൾക്ക് മക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്ന സമയം ഞായറാഴ്ച അവസാനിക്കും...





അതേസമയം, വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം, വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോടതി മന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനും രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിന് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചു.

English Summary : UAE leaders condole with Indian President over deaths in Odisha train crash