മസ്‌കത്ത്∙ ഒമാന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡാനിഷ് പൗരനെയും രണ്ട് ഓസ്ട്രിയന്‍ പൗരന്മാരെയും ഇറാന്‍ വിട്ടയച്ചു. മോചിതരായ ആളുകളെ ഒമാന്‍ റോയല്‍ എയര്‍ഫോഴ്‌സ് വിമനത്തില്‍ മസ്‌കത്തില്‍ എത്തിച്ചു. ഇവരുടെ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറുമെന്നും ഒമാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. പൗരന്‍മാരെ വിട്ടയക്കാന്‍ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച ഒമാന് ഓസ്ട്രിയന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അലക്‌സാണ്ടര്‍ ഷാലെന്‍ബെര്‍ഗ് നന്ദി അറിയിച്ചു.

Content Summary: Iran Releases One Danish and Two Austrian Citizens