യുഎഇയിൽ ജനപ്രിയമായി മഹ്സൂസ്; പ്രവാസികൾക്കും പ്രിയങ്കരം

ദുബായ്∙ വൻ സമ്മാന തുക കൊണ്ട് യുഎഇയിൽ ഏറ്റവുമധികം ജനപ്രിയമായി മാറുകയാണ് മഹ്‌സൂസ് നറുക്കെടുപ്പ്. പ്രതിവാരം ഒരാള്‍ക്ക് ഒരു മില്യന്‍ ദിര്‍ഹത്തിന്റെ സമ്മാനം നൽകുന്നതിനാണ് മഹ്സൂസ് നിലവിൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. സമ്മാനം വർധിപ്പിച്ചതോടെ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ആളുകളുടെ ആവേശവും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നറുക്കെടുപ്പില്‍ പങ്കെടുക്കാനുള്ള നിബന്ധനകള്‍ പഴയത് തന്നെയാണ്.

എല്ലാ ശനിയാഴ്ച്ചകളും രാത്രി ഒൻപതിനാണ് തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് ക്രമീകരിച്ചരിക്കുന്നത്. ഈ നറുക്കപ്പെടുപ്പിലൂടെയാണ് വിജയികളെ കണ്ടെത്തുന്നത്. 35 ദിര്‍ഹത്തിന് മഹ്‍സൂസിന്റെ കുപ്പി വെള്ളം വാങ്ങിയാൽ,20,000,000 ദിര്‍ഹത്തിന്റെ ഗ്രാന്റ് ഡ്രോയും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരാള്‍ക്ക് 1,000,000 ദിര്‍ഹം നല്‍കുന്ന റാഫിള്‍ ഡ്രോയിലും സംബന്ധിക്കാം.

ജിസിസിയിലെ ആദ്യ പ്രതിവാര തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പാണ് മഹ്സൂസ്. ഈ വാക്കിന് അറബിയില്‍ 'ഭാഗ്യം' എന്നാണ് അർത്ഥം. പ്രവാസികൾ അടക്കം നിരവധി പേരാണ് മഹ്സൂസിലൂടെ വൻ തുക കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

English Summary: Mahsoos popular in UAE; A favorite among expats too