ഹത്ത അതിർത്തി കടന്നു പോയത് മൂന്നര ലക്ഷത്തിലേറെ പേര്‍

ദുബായ് ∙ പ്രതിമാസം മൂന്നര ലക്ഷത്തിലധികം യാത്രക്കാർ ഹത്ത അതിർത്തിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നുണ്ടെന്ന് ദുബായ് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റസിഡൻസി ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്സ് അഫയേഴ്സ്(ജിഡിആർഎഫ്എ) അറിയിച്ചു. ദുബായ് രണ്ടാം ഉപഭരണാധികാരി ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തുമിന്റെ ഹത്ത വികസന പദ്ധതി സന്ദർശന വേളയിലാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ.

ഹത്തയിലെ വകുപ്പിന്റെ ഓഫീസിലെത്തിയ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് മക്തൂമിനെ മേധാവി ലഫ്. ജനറൽ മുഹമ്മദ്‌ അഹ്‌മദ്‌ അൽ മർറി, ഉപമേധാവി മേജർ ജനറൽ ഉബൈദ് ബിൻ സുറൂർ അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്വീകരിച്ചു. ഓഫീസിൽ നൽകുന്ന സേവനങ്ങളും അതിർത്തിയിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് വിശദീകരിച്ചു നൽകി

ദുബായുടെ അവസരങ്ങളിലേക്ക് യാത്രക്കാരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന കവാടമാണ് ഹത്ത അതിർത്തി. യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലെ ക്രമാനുഗതമായ വർധനവ് ദുബായുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഗുണകരമാണ്. ബിസിനസിനും ഒഴിവുസമയ യാത്രകൾക്കുമുള്ള സ്ഥലമായി ഇത് ദുബായയെ മാറ്റുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു.

യാത്രക്കാരുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന വരവ് കണക്കിലെടുത്ത് സുഗമവും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവുമായ യാത്രാ പ്രക്രിയകൾ സദാസമയവും ഇവിടെ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മേധാവി ലഫ്. ജനറൽ മുഹമ്മദ്‌ അഹ്‌മദ്‌ അൽ മർറി പറഞ്ഞു. ഹത്ത അതിർത്തിയിലെ സേവനങ്ങൾ അനുദിനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ജിഡിആർഎഫ്എ യുടെ പ്രതിബദ്ധതയെ സന്ദർശന വേളയിൽ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് അഭിനന്ദിച്ചു.

