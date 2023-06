ഹജിന് എത്തിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഹറമിൽ അന്തരിച്ചു

മക്ക∙ ഹജിനായി സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പുവഴി എത്തിയ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി മക്ക മസ്ജിദുൽ ഹറമിൽ അന്തരിച്ചു. ഗൂഡല്ലൂർ സ്വദേശി നെല്ലക്കോട്ട ബസാറിൽ ശംസു (67) ആണ് മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിൽ പുറപ്പെട്ട സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പിൽ മലപ്പുറത്തുകാരിയായ ഭാര്യ മുത്തീബിയോടൊപ്പം ഹജ് നിർവഹിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ മക്കയിലെത്തി വിശ്രമത്തിന് ശേഷം മസ്ജിദുൽ ഹറമിലെത്തി ഉംറ കർമം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് കുഴഞ്ഞു വീഴുകയും ഉടൻ മരിക്കുകയുമായിരുന്നു. നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം മക്കയിൽ ഖബറടക്കുമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു.

English Summary : Indian who had reached Hajj died in Haram