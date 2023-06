റിയാദ്: ഏഴു വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം റിയാദിൽ ഇറാന്‍ എംബസി ഇന്ന് വീണ്ടും തുറക്കും. നയതന്ത്രബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്‍ മാര്‍ച്ച് 10 ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ബെയ്ജിങില്‍ കരാര്‍ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു.

സൗദിയിലെ പുതിയ ഇറാന്‍ സ്ഥാനപതിയായി നിയമിതനായ അലി റിദ ഇനായത്തിയുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറിന് ഇറാന്‍ എംബസി വീണ്ടും തുറക്കും. മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഹസന്‍ റൂഹാനിയുടെ കാലത്ത് കുവൈത്തിലെ ഇറാന്‍ അംബാസഡറായിരുന്ന അലി ഇനായത്തി നിലവില്‍ ഡെപ്യൂട്ടി വിദേശ മന്ത്രിയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തെ സൗദിയിലെ പുതിയ ഇറാന്‍ സ്ഥാനപതിയായി നിയമിച്ചതായി ഇറാന്‍ ഡെയ്‌ലി കഴിഞ്ഞ മാസം അറിയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Iranian embassy reopens in Saudi today after seven years